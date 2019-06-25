تفكيك خلية داعشية في مراكش بالمغرب

نجحت السلطات المغربية في تفكيك خلية إرهابية "داعشية" بمنطقة الحواز إحدى ضواحي مراكش.

وأكدت أجهزة الأمن المغربية أن الخلية تتكون من 4 إرهابيين، أعمارهم بين 25 و40 سنة، موالين لتنظيم "داعش".

وضبطت الأجهزة الأمنية بقايا مواد كيميائية وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة، بحوزة أحد أعضاء هذه الخلية، وفقاً لما نقله موقع "هسبريس" المغربي عن مصادر مطلعة.

وشملت قائمة المضبوطات أيضاً معدات إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنظار ومبالغ مالية ودراجة نارية.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، استقطب باقي أفراد المجموعة، وأدار علاقات مشبوهة مع عناصر تنشط بالخارج بهدف التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في المغرب باستعمال عبوات ناسفة.

وشددت الأجهزة الأمنية على أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم حالياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك خلية داعشية، خلال يونيو/حزيران الجاري، إذ نجحت السلطات المغربية في تفكيك خلية داعشية في الرشيدية وتنغير، حيث كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية.

ونجحت السلطات أيضاً، في 18 يونيو/حزيران، في تفكيك خليه إرهابية بمدينة تطوان كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.

ومنذ قتل سائحتين أوروبيتين بالمغرب، أواخر العام 2018، تشن السلطات هناك ملاحقات أمنية واسعة ضد الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.