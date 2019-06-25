5 جرحى في فض مظاهرة طلابية ضد رئيس هندوراس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالة الأنباء الفرنسية AFP الثلاثاء 2019/6/25 01:09 مساء بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/6/25 01:09 مساء بتوقيت أبوظبي مظاهرات في هندوراس ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز

أصيب 4 طلاب وفرد أمن في جامعة هندوراس الوطنية المستقلة بجروح، بعد أن فتحت الشرطة العسكرية النار، خلال مظاهرة لهم للمطالبة باستقالة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز. وخرج مئات الطلاب في الجامعة للمطالبة باستقالة الرئيس، بعدما تصاعدت حدة المظاهرات المناهضة له الأسبوع الماضي مع مقتل 3 أشخاص خلال الاحتجاجات. وقال مدير قسم تطوير المؤسسات في الجامعة أرماندو سارمينتو: "دخل نحو 40 عنصرا من الشرطة العسكرية إلى حرم الجامعة بدون إذن"، مضيفا أنهم طاردوا الطلاب "مطلقين الرصاص الحي عليهم". وأفادت الناطقة باسم مستشفى "إسكويلا" لورا شوينهر بأن 5 من الطلاب أصيبوا بجروح لكنهم تجاوزا مرحلة الخطر. Advertisements

واتهمت قوة "فوسينا" الوطنية المشتركة، في بيان، الطلاب بمهاجمة عناصرها باستخدام "قنابل مولوتوف معدّلة لتصبح قاتلة بشكل أكبر". وأكدت أن 4 "طلاب مفترضين" أصيبوا بجروح، إضافة إلى عنصر أمن تعرض لحروق جرّاء قنابل المولوتوف. وأطلقت الشرطة في البداية الغاز المسيل للدموع؛ ما دفع الطلاب لإلقاء الحجارة قبل أن تطاردهم قوات مكافحة الشغب وتطلق النار عليهم.

وتصاعدت حدة المظاهرات المناهضة لهيرنانديز، الأسبوع الماضي، بعد أكثر من شهر من انطلاقها عندما نفّذت نقابات أطباء وأساتذة إضرابات ضد قوانين الصحة والتعليم في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

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