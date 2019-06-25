توقيف قادة 19 كيانا اقتصاديا بمصر تدعم "الإخوان" الإرهابية

أعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، توقيف القائمين على 19 شركة وكيانا اقتصاديا تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في محاولة لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو/حزيران.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إن "الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيها بربع مليار جنيه (15 مليون دولار)".

وأوضحت أنه "تم ضبط المتورطين فى هذه الكيانات، وعلى رأسهم (السياسي المصري وعضو مجلس النواب الأسبق) زياد العليمى؛ لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأشارت إلى أن "قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي تابع للداخلية) تمكن من رصد المخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى خطة الأمل".

Advertisements

ولفتت إلى أن الخطة "تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو"، في إشارة للذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

ويرتكز المخطط على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، وفق البيان.

ونوهت إلى أنه "تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور".

ولفتت إلى أنه "تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد".

ومن أبرز الموقوفين "حسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى".