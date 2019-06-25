انتهاكات قطر وتعنت الحوثي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تقرأون "غداة العقوبات.. واشنطن مستمرة في لجم إرهاب إيران"، و"مؤسسة حقوقية تكشف عن انتهاكات قطر وتركيا بحق العمال"، و"حركتان مسلحتان ترحبان بمبادرة العسكري السوداني للسلام"، و"مؤسسة حقوقية تكشف عن انتهاكات قطر وتركيا بحق العمال"، و"القصة الكاملة لفشل انقلاب إقليم أمهرة الإثيوبي".

وعن الأوضاع اليمنية تتابعون "نتيجة تعنت الحوثي.. الإرياني يطالب بالإقرار بفشل اتفاق السويد"، و"مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في تعز اليمنية".

أما في الاقتصاد فتطالعون "استئناف المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين"، و"59% ارتفاعا في عدد طالبي إعانة البطالة بتركيا".

Advertisements

وإلى الملاعب، تطالعون "إنتر ميلان يستهدف ضم ألفيس".

وفي التكنولوجيا تتابعون "أبل تخطط إطلاق أكبر «ماك بوك» برو مع آيفون 11".

وفي الفن، «كبير سينغ».. رحلة إنسانية تنقل كابور إلى جيل العمالقة.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019.

للاطلاع اضغط هنا