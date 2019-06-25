بولتون ينتقد صمت إيران "المطبق" حيال عرض واشنطن إجراء محادثات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ندد المستشار الأميركي للأمن القومي جون بولتون الثلاثاء بصمت إيران "المطبق" حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين. وقال بولتون إن الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية"، مضيفًا "في المقابل، كان صمت إيران المطبق"، وذلك في تصريحات خلال زيارة إلى القدس.

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