الرئيس الإيراني يتّهم واشنطن بـ"الكذب" بشأن عرض إجراء محادثات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف تكشف بأن واشنطن "تكذب" بشأن عرض إجراء مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني خلال اجتماع مع الوزراء تم بثه على الهواء مباشرة "في ذات الوقت الذي تدعون فيه للتفاوض، تسعون لفرض عقوبات على وزير الخارجية. من الواضح أنكم تكذبون".

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