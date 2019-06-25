الان تتابع إيران تعلن العثور على أجزاء أخرى من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
أكد مصدر مطلع في الحرس الثوري الإيراني العثور على أجزاء أخرى من حطام الطائرة الامريكية المسيرة التي تم إسقاطها يوم الخميس الماضي .
ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله إنه تم العثور على هذه الأجزاء من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة قبالة سواحل جزيرة قشم جنوب ايران.
وأضاف أن أجزاء أخرى من حطام الطائرة المسيرة قد تم انتشالها من مياه الخليج، من قبل قوات التعبئة البحرية، مشيرا إلى أن هذه القطع من حطام الطائرة هي الآن تحت تصرف القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.
وكانت إيران أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز جلوبال هاوك “MQ4-C تقول طهران إنها انتهكت مجالها الجوي، فيما نفى البنتاجون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا، يتضمن فرض عقوبات جديدة على إيران، طالت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
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