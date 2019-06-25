الان تتابع مصر: القبض على 8 عناصر إخوانية بتهمة التخطيط لاستهداف منشآت الدولة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن “إحباط مخطط إرهابي” لضرب الاقتصاد، والقبض على 8 عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي خططت لاستهداف منشآت الدولية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه: “تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية”.
وتابعت أنه “جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم
أوارق تنظيمية ومبالغ مالية”.
وأوضح البيان أنه “تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات
الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد”.
وأشارت إلى أن “أبعاد المخطط كانت ترتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج”.
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