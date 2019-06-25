شكرا لقرائتكم بولتون: ترمب ترك باب التفاوض حول نووي إيران مفتوحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء أن الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في مفاوضات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي حتى بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات عليها.

وقال بولتون خلال قمة أمنية ثلاثية في القدس (أميركية روسية إسرائيلية) "ترك الرئيس دونالد ترمب الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها الخبيثة الأخرى في أنحاء العالم".

وتابع: "كل ما على إيران فعله هو العبور من هذا الباب المفتوح".

Advertisements

"صمت إيران يصيب بالصمم"

إلى ذلك، أضاف أن مبعوثين أميركيين يقومون بجولات في المنطقة أملا في إيجاد سبيل لخفض تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، إلا أن صمت إيران "يصيب بالصمم".

كما قال "لا يوجد ببساطة دليل على أن إيران اتخذت قرارا استراتيجيا بالتخلي عن الأسلحة النووية".

وجاءت تعليقات بولتون التي صرح بها واقفا إلى جوار نظيريه الروسي والإسرائيلي بعدما فرضت إدارة ترمب عقوبات جديدة على المرشد الأعلى الإيراني.

في حين ردت الخارجية الإيرانية معتبرة أن الإجراء يعني إغلاقا دائما للدبلوماسية بين البلدين.