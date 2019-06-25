شكرا لقرائتكم تعرف إلى مرض التعب المزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق موقع هايل براكسيس الصحي الألماني اسم "التعب المزمن" على ظاهرة التعب والإرهاق المستمر الذي يشعر به الاشخاص بالرغم من أخذ فترة كافية من النوم والراحة.

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