سيمون جرجس رئيسا لبلدية مزرعة التفاح في زغرتا

جرى في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، انتخاب رئيس لبلدية ​مزرعة التفاح​ في ​قضاء زغرتا​، بعدما قدم رئيس ​البلدية​ طوني شباط استقالته من رئاسة المجلس، وبعد عملية الاقتراع السري، فاز برئاسة البلدية سيمون يوسف جرجس للسنوات الثلاث المتبقية من عمر المجلس.

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