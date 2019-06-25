سيمون جرجس رئيسا لبلدية مزرعة التفاح في زغرتا

جرى في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، انتخاب رئيس لبلدية مزرعة التفاح في قضاء زغرتا، بعدما قدم رئيس البلدية طوني شباط استقالته من رئاسة المجلس، وبعد عملية الاقتراع السري، فاز برئاسة البلدية سيمون يوسف جرجس للسنوات الثلاث المتبقية من عمر المجلس.
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