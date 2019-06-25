قوى الأمن: تدابير سير في جسر سليم سلام بسبب أعمال الصيانة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال صيانة لجميع الأعمدة والقواعد العائدة لجسر سليم سلام - ​بيروت​، وذلك اعتباراً من الساعة ٢١,٠٠ ولغاية الساعة ٥,٠٠ من فجر اليوم التالي من يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ ٢٥ و٢٠١٩/٦/٢٦، وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على امتداد مسلكي الجسر، وتحويل السير الى الطرقات المجاورة"، داعية "المواطنين لأخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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