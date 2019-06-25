المجلس الدستوري يستمع الى يحيي مولود والنائبة ديما جمالي

استمع المجلس الدستوري، صباح اليوم، الى يحيي مولود الطاعن في نيابة ديما جمالي، في حضور وكيله لؤي غندور ويستمع في هذه الاثناء الى النائبة ديما جمالي في حضور وكيلها انطونيو فرحات.
وكانت جمالي تقدمت عند حضورها الى المجلس بتصريح عن اموالها الى المجلس الدستوري.
تجدر الإشارة إلى أن الاصول الدستورية تقضي بان يتابع المجلس الحالي استكمال التحقيق في الطعن المقدم من يحيي مولود في نيابة ديما جمالي في انتخابات طرابلس الفرعية وهذا يستدعي بان يتم تأخير حلفان القسم للاعضاء الجدد امام رئيس الجمهورية ريثما ينتهي التحقيق واتخاذ القرار.
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