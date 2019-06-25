النشرة: سماع دوي انفجارات في عمق مزارع شبعا نتيجة تدريبات اسرائيلية

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنه "يسمع من حين لآخر اصوات دوي انفجارات في عمق ​مزارع شبعا​ إمتدادا حتى مرتفعات ​الجولان​"، مشيرا الى أن "هذه الاصوات قد تكون ناتجة عن تدريبات عسكرية للجيش الاسرائيلي في المنطفة ويتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة استطلاع اسرائيلية​ دون طيار في سماء المنطقة".

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