وقع سجال وشجار بين النائبين أيوب حميد ومحمد الحجار في بداية جلسة لجنة المال على خلفية انتقاد حميد لأذونات وتصاريح يعطيها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والتشكيك بها.
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