سجال وشجار بين النائبين أيوب حميد ومحمد الحجار في بداية جلسة لجنة المال

وقع سجال وشجار بين النائبين ​أيوب حميد​ و​محمد الحجار​ في بداية جلسة ​لجنة المال​ على خلفية انتقاد حميد لأذونات وتصاريح يعطيها المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ والتشكيك بها.

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