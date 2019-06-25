تظاهرة امام مقر الاسكوا في بيروت رفضا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين

نظم عدد من الاشخاص تظاهرة امام مقر ​الاسكوا​ في ​بيروت​ رفضا ل​صفقة القرن​ ومؤتمر البحرين. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أمل حسن قبلان أن "موقفنا من صفقة القرن هو الموقف الذي عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا مشاركة للبنان في هذه الجريمة الموصوفة ولا لبيع قضية فلسطين في بورصات المال وسياسات الاغواء والاغراء ولا لسياسات التجويع والتركيع ولا للتوطين و نعم للمقاومة ونعم لفلسطين وكل ما عدا ذلك صراعات لا معنى لها".

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