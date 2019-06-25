رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية تفقد مركزي الإمتحانات الرسمية

تفقد رئيس المنطقة التربوية في ​محافظة النبطية​ ​أكرم أبو شقرا​، مركزي ​الإمتحانات الرسمية​ في اليوم الأخير، في ثانوية النبطية الرسمية للبنات، ومتوسطة حبوش الرسمية.

لفت أبو شقرا الى أن "الإمتحانات في محافظة النبطية، إتسمت بالجدية ولم يسجل أي شكوى تربوية أو لوجستية"، مشيرا الى أن الطابع الإيجابي للإمتحانات كان بوجود الكاميرات ولم نلمس أي حالة غش، إنما نالت الإمتحانات رضى المواطنين وإستحسان المرشحين، وهي جرت بتوجيهات وزير التربية ​أكرم شهيب​ ودير عام الوزارة ​فادي يرق​"، منوها بدور ​الجيش​ و​قوى الأمن​ في توفير الإستقرار بمحيط مراكز الإمتحانات.