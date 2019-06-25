لفت رئيس لجنة موظفي ​مستشفى​ ​بعلبك​ الحكومي عماد ياغي، الى أن "اللجنة تثمّن مواقف ووعود معالي وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ وتستبشر خيرا بهما وتأمل ان تتوّج الوعود بأفعال وممارسات وخاصة تلك المتعلقة بتحسين البنية التحتية للمؤسسة واعطاء الموظفين المتأخرات المالية المعلومة وتتمنى انهاء هذا الملف العالق رأفة بهم اليوم قبل الغد".

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة موظفي مستشفى بعلبك: نثمن موقف جبق ونأمل أن تتوج الوعود بألإعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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