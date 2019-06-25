اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى "ان وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قد يكون فيها ايجابيات لكن سلبياتها اكبر لذا قررت من الان وصاعدا استخدام الطرق التقليدية للاتصال وهي أضمن وأدق وتسمح للمراجعة والتفكير بعيدا عن التوتر والتوتر المضاد والسجالات المرهقة من دون جدوى. لن انشر من الان الا المواقف العامة أو بعض الصور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لن انشر من الان على وسائل التواصل الا المواقف العامة أو بعض الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.