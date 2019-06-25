طلاب الهندسة "فرع 3" يفوزون بالمرتبة الأولى في مسابقة مشاريع الروبوت والتحكم

فاز فريق (TESLA) من ​كلية الهندسة​ – الفرع الثالث في الجامعة ال​لبنان​ية والمؤلف من ​الطلاب​ علي سرور، حسين الجواد، جميل حنيني ومحمود الطرابلسي، بالمرتبة الأولى على صعيد جامعات لبنان في المسابقة التي أقامتها المنظمة ​العالم​ية للمهندسين الكهربائيين (IEEE) في الكلية بتاريخ 22 حزيران 2019.

وفي المسابقة التي خُصّصت لمشاريع ​الروبوت​ والتحكم، قدم فريق ​الجامعة اللبنانية​ الفائز مشروعًا هو عبارة عن آلة تقوم بحفر الشرائح الإلكترونية بدقة وجودة عالية بالاعتماد فقط على صورة القطع الموصلة بخط اليد، وتمّ تدريب الآلة على التعرف على القطع الإلكترونية وتحديد مكانها في الصورة، على أن تقوم بعد ذلك بحفر الشريحة دون الحاجة لاستعمال البرامج الموجودة.

وتُعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في العالم، وستكون هذه الآلة هي الأولى التي تعتمد على هذه التقنية المتطورة.