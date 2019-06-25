الخارجية المغربية أعلنت المشاركة في "مؤتمر البحرين" الاقتصادي

أعلنت ​وزارة الخارجية المغربية​ عن "المشاركة في "مؤتمر ​البحرين​" الاقتصادي المقرر عقده اليوم وغدا في ​المنامة​ بدعوة من البحرين و​الولايات المتحدة​"، مشيرةً إلى أن "مسؤولا من ​وزارة الاقتصاد​ والمالية سيمثل المغرب في المؤتمر".

وفي بيان لها، أشارت الخارجية المغربية إلى أن "هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للسلام تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ​دولار​ لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.