اردوغان: الشهر المقبل سنبدأ باستلام منظومة الدفاع الجوي "S-400"

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اننا "سنبدأ الشهر المقبل باستلام منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"، وهذه مسألة سيادية لا يمكن التراجع عنها.
ولفت اردوغان في كلمة له امام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، الى اننا سنواصل خطواتنا شرق المتوسط إلى حين ضمان تقاسم عادل للموارد الموجودة والتي سيتم اكتشافها من النفط والغاز.
واوضح ان مفهومنا السياسي خال من إلقاء اللوم على الشعب، ولدينا القدرة على محاسبة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، أهنئ مجددًا إمام أوغلو بفوزه ببلدية إسطنبول، والمهم بالنسبة لنا هو تجلي الإرادة الوطنية بأفضل شكل آمن ودون أي تجاوزات.
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