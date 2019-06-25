مسؤول ايراني: يجب ان نخرج النفط من الميزانية

أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية ​محمد باقر نوبخت​ "ضرورة إخراج العائدات ​النفط​ية من الميزانية العامة للبلاد"، مشيراً إلى أنه "تم إدراج تسديد رواتب موظفي ​الدولة​ وتخصيص الميزانية للمشاريع العمرانية، على جدول أعمال اجتماع ​لجنة الاقتصاد​ المقاوم".

ولفت إلى أن "هذا الاجتماع مرتبط بالظروف الراهنة للبلاد نظرا لفرض أقسى أنواع الحظر على ايران"، مشيراً إلى أن "الاجتماع خصص اغلب وقته لمناقشة كيفية تعديل الميزانية العامة للبلاد، وكذلك تعديل هيكلية وأسس وضع الميزانية للسنوات القادمة".

وأشار إلى أنه "من اجل ان نبقى بمأمن من الصدمات والهزات التي قد تحدث بين الحين والآخر بسبب تغيير نمط استهلاك النفط والبنزين في ​العالم​، علينا ان نخرج هاتين السلعتين من الميزانية"، لافتاً إلى أنه "تقرر تنفيذ 24 خطة في 4 محاور؛ العائدات الثابتة، الإنفاق الفاعل، الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المؤسسات؛ 11 خطة منها للعام الجاري، و13 خطة اخرى للعام القادم".