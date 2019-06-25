بولتون ينتقد صمت إيران حيال عرض واشنطن إجراء محادثات

ندّد المستشار الأميركي للأمن القومي جون بولتون، بصمت إيران "المطبق" حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين. واكّد بولتون خلال زيارة إلى القدس. "إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية مع طهران".
وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات استهدفت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وآخرين، واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية ان هذه الخطوة تعني "الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية" مع الإدارة الأميركية.
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