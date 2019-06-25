بولتون ينتقد صمت إيران حيال عرض واشنطن إجراء محادثات

ندّد المستشار الأميركي للأمن القومي ​جون بولتون​، بصمت ​إيران​ "المطبق" حيال عرض ​واشنطن​ إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين. واكّد بولتون خلال زيارة إلى القدس. "إن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية مع طهران".

وفرضت ​الولايات المتحدة​ الاثنين عقوبات استهدفت المرشد الأعلى آية الله ​علي خامنئي​ وآخرين، واعتبرت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ان هذه الخطوة تعني "الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية" مع ​الإدارة الأميركية​.