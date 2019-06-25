روحاني: العقوبات الأميركية ستفشل والبيت الأبيض "متخلف عقليا"

أعلن الرئيس الايراني ​حسن روحاني​، "ان ​العقوبات الأميركية​ على ​طهران​ تنم عن يأس واشنطن، وفرضها على المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ​علي خامنئي​، غير مجدية لأنه لا يملك أرصدة في الخارج،" وفق ما نقل عن روحاني التلفزيون الايراني.

وأكّد روحاني "ان الولايات المتحدة تكذب بشأن رغبتها في الحوار مع طهران والعقوبات الجديدة تثبت ذلك" واكّد ان العقوبات ستفشل و​البيت الأبيض​ "متخلف عقليا".