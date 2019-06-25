الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تجيز عودة روسيا إليها

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ستراسبورغ: صوّتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الثلاثاء على السماح بعودة ممثلي روسيا إلى صفوفها بعد خمس سنوات على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وبالرغم من المعارضة القوية لأوكرانيا، وافق 118 برلمانيًا من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على السماح لروسيا بأن تتقدم بوفد ابتداءً من الثلاثاء، ما يمهد الطريق لها إلى المشاركة الأربعاء في انتخاب أمين عام جديد لهذه الهيئة الحقوقية الأوروبية.

رفض هذه الخطوة 62 عضوًا في الجمعية البرلمانية للمجلس، الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرًا له، في حين امتنع 10 عن التصويت. وتم تجريد ممثلي موسكو من حق التصويت بعد ضم روسيا إلى القرم عام 2014.

ردت روسيا بمقاطعة الجمعية، كما إنها رفضت منذ عام 2017 دفع حصتها البالغة 33 مليون يورو من الميزانية السنوية للهيئة التي تشرف على مراقبة حقوق الإنسان والحريات. وكانت روسيا قد هددت بالانسحاب من المجلس الأوروبي تمامًا في حال لم يُسمح لها بالمشاركة في انتخابات الأربعاء.

