نائبة: مشروع الموازنة الجديدة أولى اهتماما كبيرا بالرعاية الاجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سعاد المصرى عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا فى السنوات القليلة الماضية، وظهر ذلك جليا فى الموازنات العامة، وأخرها مشروع موازنة 2019/2020 التى تضمنت اعتمادات كبيرة لصالح محدودى الدخل. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الموازنة الحالية تضمنت اعتمادات مالية ضخمة جميعها تصب فى صالح محدودى الدخل وملف الرعاية الاجتماعية، وهذا يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ودعمها وتقديم كافة المساعدات اللازمة لها. وأشارت إلى أن مشروع الموازنة تضمن أيضا الاهتمام بالمشروعات القومية والانتهاء من المشروعات المتوقفة، بالإضافة لاستغلال الأصول غير المستغلة، كما شهدت اهتمام كبير بالأجور، وهذا يأتى ايضا فى اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع وليس فئة بعينها. ‌

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