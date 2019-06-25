شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: "الشعب التركى" سيصل للسلطة بعد رفض الأتراك سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الهزيمة التى منى بها أردوغان فى جولة الإعادة بالانتخابات البلدية فى اسطنبول، جاءت نتيجة لرفض الشعب التركى سياسات أردوغان الاقتصادية والخارجية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اسطنبول تضم أكثر من 15 مليون مواطن، وتعد أكبر مدينة تركية، ومن ثم فإنها تعبر بشكل كبير عن تراجع شعبية أردوغان.

أضاف العمدة، أن صعود حزب الشعب التركى إلى الحكم فى تركيا قد يكون مؤشرا لبداية علاقات أفضل بين أنقرة والقاهرة، خاصة وأن الرأى العام فى مصر يرفض تجاوزات أردوغان بحق الدولة المصرية، وإن استمر أردوغان بنفس سياسات وتجاوزاته بحق المصريين فلن تشهد العلاقات أى تحسن مطلقا.

تجدر الإشارة، إلى أن أكرم إمام أوغلو فاز فى جولة الإعادة بانتخابات البلدية فى اسطنبول التى جرت مساء الأحد، بعد تفوقه على مرشح حزب العدالة والتنمية على بن يلدريم.

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