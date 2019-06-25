شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تقرير الخارجية الأمريكية عن جهود مصر بقضية الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار، بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، تفاصيل ما جاء فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مصر والصادر عن موضوع الاتجار بالبشر. ‌

ونرصد فى الأسطر القادمة أبرز ما جاء فى التقرير:

- وضع مصر فى الدرجة الثانية بين أربع درجات للعام الثانى على التوالى فى مكافحة الاتجار، والذى يعكس الجدية التى تتعامل بها مصر فى هذا الموضوع.

- تحدث لأول مرة عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المتكررة لتعزيز الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتشديده على أهمية تعزيز أنشطة الحماية.

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- كما شمل نجاح مصر فى الانتهاء من دار الإيواء الخاصة بتأهيل ضحايا الاتجار تأهيلا نفسيا وتدريب العاملين فيها يكون على مستوى عال من الكفاءة يتناسب بالتعامل مع هذه الفئة التى وقعت فى براثن هذه الجريمة النكراء.

- أخذ بالكثير من الحقائق الإيجابية بالنسبة لتعامل مصر مع هذه الجريمة، خاصة فى مجال رفع كفاءة آلية الإحالة الوطنية التى تتعرف على الضحايا وتحيلهم لدور الإيواء.

- وتتضمن التقرير الاتفاق المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى والمجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن إنشاء أول دار متخصص لمأوى ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.

- تناول فقرات مطولة حول اللجنة وتعاونها مع الاتحاد الأفريقى خاصة خلال رئاسة مصر له وما بعد عام 2019.

- كما تناول الخريطة التى وضعتها اللجنة والخطوط الساخنة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس القومى للأمومة والطفولة وسعيها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتعزيز حماية العمالة المنزلية لعقد العمل الاختيارى الخاص للعاملين بالمنازل إلى جانب قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالعناية بالأطفال بلا مأوى.