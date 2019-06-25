غرق طفل في حمام سباحة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
لقى طفل مصرعه غرقا، اليوم الثلاثاء، في حمام سباحة بمدينة ساقلتة، شرقي محافظة سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته بلاغا من "محمود ع أ" 29 عاما، حاصل علي ليسانس آداب ويقيم بندر ساقلتة بأنه أثناء استحمام نجله "مازن" 8 سنوات بحمام سباحة "خاص" ولعدم إجادته غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.
جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد مفتش الصحة يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
حُرر محضرا بالواقعة،وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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