تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 13900 نقطة.
وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات الأمس على تراجع بنسبة 1.07% إلى مستوى 13867 نقطة.
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