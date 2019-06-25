تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد: تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 13900 نقطة. وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%. وكانت البورصة أنهت تعاملات الأمس على تراجع بنسبة 1.07% إلى مستوى 13867 نقطة.

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