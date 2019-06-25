ضبط 3 ملثمين استولوا على أموال مندوب شركة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الثلاثاء، 3 ملثمين استولوا على 20 ألف جنيه تحت تهديد السلاح من مندوب شركة خاصة أسفل كوبري طما العلوي على النيل.

تلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بلاغا من "وليد ع" 38 عاما، مندوب مبيعات بشركة للصناعات الغذائية "قطاع خاص" باتصال أحد الأشخاص به هاتفياً وطلب مقابلته أسفل كوبري طما الجديد دائرة المركز لتسليمه بعض المنتجات الخاصة بالشركة وحال وصوله للمكان فوجئ بعدد 3 ملثمين أجبروه على أعطائهم مبلغ 20 ألف جنيهًا"حصيلة مبيعات منتجات الشركة تحت تهديد السلاح الناري وفروا هاربين.

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أسفرت جهود فريق البحث إلي أن مرتكبي الواقعة كل من :"ر.أ" 21 عاما تاجر مواد غذائية، "ح.ع" 26 عاما تاجر مواد غذائية ويقيمان شارع أحمد ماهر بندر طما، و "م.ع" 19 عاما، تاجر مواد غذائية ويقيم بناحية أم دومة دائرة المركز .

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح المستخدم عبارة عن عدد 3 فرد روسي محلي الصنع والمبلغ المالي.

وحرر عن الواقعة محضرا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.