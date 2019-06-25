محافظ بورسعيد: تطبيق "التأمين الشامل" بأعلى معايير الجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، وفقاً لأعلى معايير الجودة.
وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، علي تسخير كافة إمكانيات المحافظة وتوفير كافة اللوجستيات، بما يساهم في تطبيق المنظومة الجديدة وفقاً لأعلى معايير الجودة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تدشين التشغيل التجريبي للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد مطلع شهر يوليو المقبل، لمدة شهرين تبدأ من الأول من يوليو القادم وتنتهى في الأول من سبتمبر.
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