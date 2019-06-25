ضبط تاجر ملابس متهم بالاحتيال على مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الثلاثاء، صاحب محل ملابس بمركز طهطا في اتهامه بالاستيلاء على 77 ألف و700 جنيه من مواطنين بزعم تدبير فرصة عمل لهم بشركة الكهرباء .
تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ سعيد ع 32 عاما حاصل علي دبلوم صناعة ويقيم نجع تمام دائرة مركز جزيرة شندويل وعدد 3 أشخاص أخرين بتضررهم من "ج ف" 34 عاما صاحب محل ملابس ويقيم دائرة مركز طهطا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت "77 " ألف جنيهاً مقابل تدبير فرص عمل لهم بوزارة الكهرباء وهيئة السكك الحديدية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ .
جرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ، حرر محضرا، وتولت النيابة العامة التحقيقات .
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