تداول 478 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال مايو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إن الموانئ حققت تداول 478 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف أن موانئ البحر الأحمر سجلت الصادرات فيها تفوق ملحوظ بكمية تداول 307 ألف طن بنسبة زيادة 80 % عن الواردات التي بلغت 171 ألف طنا.

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وأوضح المتحدث الإعلامي أن ميناء نويبع شهد تداول 49 ألف طن بكمية وارد 13 ألف طن وصادر 45 ألف طن بضائع.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد تداول 314 الف طن بضائع بكمية وارد 142 الف طن وصادر 172 الف طن .

وشهد ميناء السويس تداول 31 الف طن بضائع بنسبة زيادة 152% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 4 آلاف طن وصادر 27 ألف طنا بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 13 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 71 ألف طن فوسفات.