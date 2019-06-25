كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يحشد الولايات المتحدة وروسيا بشأن إيران في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لإسرائيل والولايات المتحدة وروسيا هدف مشترك يتمثل في إزالة القوات الإيرانية من سوريا، مضيفا أن القيام بذلك "سيخلق شرق أوسط أكثر استقرارًا"، وقد تحدث في اجتماع لمستشاري الأمن القومي للدول الثلاث.

ولعبت إيران وروسيا دورًا رئيسيًا في دعم الرئيس السوري بشار الأسد ومساعدته في التغلب على قوات المتمردين في الحرب الأهلية لبلاده.

وقد حذر نتنياهو منذ فترة طويلة من تطلع إيران الآن إلى الاستفادة من هذا النفوذ لإقامة موطئ قدم عسكري على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل. من المتوقع أن تركز القمة الثلاثية في القدس مع المسؤولين الأمريكيين والروس على تورط إيران في النزاعات في المنطقة، وخاصة في سوريا المجاورة.

وتأتي هذه القمة وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج الفارسي.

