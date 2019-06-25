كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران الجيش الوطني في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول في الحكومة الشرعية، مقتل وإصابة 30 حوثياً، وأسر آخرين، خلال معركة استكمال تحرير محافظة تعز المستمرة لليوم السادس على التوالي.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، في تصريحات وفقاً لموقع "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش شرقي المدينة تمكنت خلال الساعات الماضية، من أسر عدد من عناصر الميليشيا وقتل 12 حوثياً وجرح 18 آخرين".

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وأوضح إن "المواجهات الأخيرة تركزت في تلة مدرسة محمد علي عثمان ومحيطها، ومحيط معسكر التشريفات الجهة الشرقية، ومحيط القصر الجمهوري من الناحية الشرقية والشمالية التي لازالت بيد المليشيات الانقلابية، وكذلك في محيط مستشفى الحمد وورشة طربوش والاحياء المجاورة لفرزة صنعاء وقرب بوابة معسكر الامن المركزي الغربية شمال شرق المدينة".

وأشار البحر إلى أن "قوات الجيش تمكنت من تدمير أسلحة وآليات للعدو، وتعطيل دبابة تابعة لهم"، مؤكداً أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعاً للميليشيا ودمرت طقماً لها، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنه.

وأكد أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، بالإضافة إلى عثورها على عدد كبير من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، كانت بحوزة المليشيا التي لاذت بالفرار.