كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ألبانيا يرفض قرار إجراء الانتخابات البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس ألبانيا قرار السلطات الانتخابية لصالح إجراء الانتخابات البلدية في نهاية هذا الأسبوع، داعيًا الاشتراكيين الحاكمين إلى إجراء محادثات وعدم إجراء عملية تصويت "وهمية".

و صرح الرئيس إلير ميتا اليوم الثلاثاء ان مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي لن تفتح إذا عقدت ألبانيا انتخابات يوم الأحد دون المعارضة، والتي تقاطعها.

و قد حكمت الهيئة الانتخابية بالإجماع يوم الاثنين بوجوب مشاركة حزب سياسي صغير في التصويت يوم الأحد، في خطوة ضد قرار ميتا في وقت سابق من هذا الشهر بإلغاء الانتخابات. وقال ميتا إنه يخشى أن يكون الاقتراع "غير ديمقراطي" دون مشاركة أحزاب المعارضة في يمين الوسط. ويصر رئيس الوزراء الاشتراكي اليساري إدي راما على أن الانتخابات ستمضي كما هو مقرر.

