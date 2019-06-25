كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال وقادة الاتحاد الإفريقي يناقشون خطة الانتقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير محادثات مع سايمون مولونجو ، نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وحضر الاجتماع أيضا قائد قوة بعثة الاتحاد الأفريقي الجنرال تيغابو يلما وونديمهونيجن ومستشار البعثة عن الفريق الانتقالي عثمان عثمان سوبيلي يوم السبت في مقديشو.

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ويقول السيد مولونجو إن الاجتماع تمت مناقشته حول أمن الصومال والتقدم المحرز في الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي [بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال].

وقال مولونجو إنه وغيره من قادة بعثة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء خاير تحدثوا عن الخطة الانتقالية في الوقت الذي يستعد فيه الصومال لتحمل المسؤولية الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي ، قبل الخروج المتوقع لبعثة الاتحاد الأفريقي في عام 2021.

ويقال إن الخطة الانتقالية هي دليل شامل طورته حكومة الصومال وشركاؤها لنقل المسؤولية الأمنية إلى قواتها من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.