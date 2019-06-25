كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: البيت الأبيض "متخلف عقليا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن العقوبات المفروضة على طهران تظهر "يأس" الإدارة الأمريكية، واصفا البيت الأبيض بأنه "متخلف عقليًا".

وحسب التلفزيون الرسمي، شدد "روحاني"، على أن العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عقيمة، لأنه ليس لديه أصول في الخارج.

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وفرضت واشنطن في السابق، قيودًا على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، و"من ينتمون إليه عن كثب"، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مسؤول عن "السلوك العدائي" لطهران تجاه الولايات المتحدة.

يأتي هذا البيان، بعد أن انتقد الدبلوماسيون الإيرانيون السياسة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "فرض عقوبات غير مجدية على المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وقائد الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية محمد جواد ظريف، هو إغلاق دائم لمسار الدبلوماسية".