كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بولتون": "ترامب" يتطلع للقاء "بوتين" في قمة مجموعة الـ20 في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي الأسبوع الماضي، قال دونالد ترامب إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في أوساكا في وقت لاحق من هذا الشهر ، مشددًا على الحاجة إلى بناء علاقات جيدة مع كل من موسكو وبكين.

صرح جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قبيل اجتماعه الثلاثي مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في القدس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتطلع للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في وقت لاحق من هذا الشهر.

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وكان "بولتون"، الذي وصل إلى القدس يوم السبت، قد صرح في وقت سابق، بأنه يأمل في أن يضع الاجتماع الثلاثي الطريق أمام حوار أوسع.

وقال: "إن علاقات رئيس الوزراء نتنياهو القوية مع كل من الرئيس ترامب والرئيس بوتين تبشر بفرص النجاح ومواءمة أكبر لسياسات هذه الدول الثلاث الكبرى في عدد من القضايا الأمنية الحساسة".

وفي الوقت نفسه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أيضًا، إن موسكو تفترض أن اجتماع "ترامب - بوتين" من المرجح أن يتم عقده في قمة مجموعة العشرين القادمة التي ستعقد يومي 28 و 29 يونيو.