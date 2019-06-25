كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: إيران هي سبب النزاع في الشرق الأوسط واقتصادها ينهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ​جون بولتون​، أن "​إيران​ تعمل على زيادة التوترات في المنطقة"، لافتا إلى أن "الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية في ​القدس​ الغربية، أشار بولتون، إلى أن "إيران لديها أذرعها التي تحقق ​العنف​ والتهديد في المنطقة وهي تدعم ​حزب الله​ وتسلّح الميليشيات الشيعية في ​العراق​"، معتبرا أن "​الاقتصاد​ في إيران ينهار".

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وشدد مستشار الأمن الأمريكي على أن "واشنطن تدرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".