كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: إيران هي سبب النزاع في الشرق الأوسط واقتصادها ينهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن "إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة"، لافتا إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".
وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية في القدس الغربية، أشار بولتون، إلى أن "إيران لديها أذرعها التي تحقق العنف والتهديد في المنطقة وهي تدعم حزب الله وتسلّح الميليشيات الشيعية في العراق"، معتبرا أن "الاقتصاد في إيران ينهار".
وشدد مستشار الأمن الأمريكي على أن "واشنطن تدرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".