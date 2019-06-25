كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يقرر وقف دخول الوقود إلى قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وقف دخول الوقود إلى قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة صوب الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة تقرر وقف نقل الوقود الى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم من اليوم وحتى إشعار آخر".

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واندلعت عدة حرائق في منطقة غلاف غزة، مساء الأربعاء الماضي، في حدث هو الأول من نوعه منذ عدة أسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي على أثرها فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردا على استمرار إشعال الحرائق بواسطة "البالونات الحارقة" الآتية من القطاع إلى المستوطنات المجاورة.