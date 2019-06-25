كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: العقوبات الأمريكية ضد المرشد الأعلى هو إغلاق دائم لمسار الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت واشنطن في السابق قيودًا على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و "من ينتمون إليه عن كثب"، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مسؤول عن "السلوك العدائي" لطهران تجاه الولايات المتحدة.

وصرح عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "فرض عقوبات غير مجدية على المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، وقائد الدبلوماسية الإيرانية، وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، هو إغلاق الدائم لمسار الدبلوماسية".

وتأتي العقوبات الأمريكية التي تستهدف كبار رجال الدولة الإيرانيين بعد سقوط طائرة أمريكية بدون طيار على يد الحرس الثوري في الأسبوع الماضي.