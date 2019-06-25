رقص شرقي وموسيقى شعبية مصرية.. سعد الصغير يلهب الأجواء في موازين-صور/فيديو

على نغمات الأغنية الشعبية المصرية، تراقص جمهور منصة النهضة بموازين، ليلة أمس الاثنين، على أغاني الفنان الشعبي سعد الصغير.

وتحولت منصة النهضة خلال الحفل إلى لوحة فلكورية شعبية مصرية، بحضور أعضاء مجموعة يرتدون الزي الصعيدي، قبل أن يغيروا ثيابهم ويرافقون سعد الصغير في العزف وحتى الرقص.

وخطفت طريقة رقص سعد الصغير أثناء غنائه الأنظار، وكذلك طريقة تفاعله مع الجمهور، إذ كان يخاطب القريبين منهم من حين لآخر.

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واعتبر سعد الصغير، توشحه بالراية المغربية، شرف له، وقد تجمع أعضاء فرقته فوق المنصة لاتقاط صورة تذكارية بالأعلام المغربية.

الصغير تغنى كذلك بفلسطين، وبالفنان الذي يشاركه حفله، وهو النجم الفلسطيني محمد عساف.

وصرح سعد الصغير، قبيل حفله ل”اليوم 24″، أنه فخور بالمشاركة فيه للمرة الثانية، موضحا أنه لا يهتم بالماديات عندما يتلقى الدعوة من إدارة المهرجان.