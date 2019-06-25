مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات شمال جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وضع مستوطنون من مستوطنتي "شاكيد" و"تل منشة" المقامتين على أراضي المواطنين شمال منطقة يعبد جنوب غرب جنين، أسلاكا شائكة حول أراض لمواطني المنطقة تقدر مساحتها بعشرات الدونمات.

وقال رئيس مجلس قروي ظهر المالح شمال يعبد، عمر الخطيب، إن مجموعة من المستوطنين وضعوا أسلاكا حول أراضي المواطنين، وذلك رغم أن أهالي القرية يملكون قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية يمنع بموجبه المستوطنون من أي إجراءات غير قانونية حتى البت بالقرار النهائي.

وذكر أن المستوطنين يمارسون شبه يوميّ أعمال عربدة واستفزاز بحق المواطنين وممتلكاتهم في محاولة لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم لتوسيع المستوطنتين، مؤكدا صمود المواطنين وتشبثهم بأراضيهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.

وتقيم قوات الاحتلال نحو 503 بؤر استيطانية منها 474 في الضفة، و29 في القدس، تشكل مساحتها أكثر من 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها قرابة 800 ألف مستوطن، يمارسون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.