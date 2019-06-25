شكرا لقرائتكم خبر عن الزنداني يبحث مع مدير معهد الادارة التقنية والمعلومات بالرياض التعاون الثنائي والان مع التفاصيل

بحث سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني ، اليوم ، مع ‏مدير معهد الادارة العامة للتقنية والمعلومات بالرياض ‏الدكتور مشبب القحطاني ،أوجه التعاون الثنائي بين بلادنا والمعهد. ‏واطلع ‏الدكتور القحطاني السفير الزنداني على أنشطة ومهام المعهد والبرامج التدريبية وتأهيل الكوادر الإدارية والتقنية ومنح الشهادات العليا في الاختصاصات الإدارية والتقنية المختلفة‏ ورفد سوق العمل بما يحتاجه في الجانب الإداري..مرحباً ‏بالتعاون المستقبلي بين المعهد ‏والمؤسسات ‏العلمية المماثلة في اليمن. ‏وأشاد السفير الزنداني بالمستويات العلمية المتقدمة التي يشهدها المعهد.. متمنياً لإدارة المعهد ‏ومنتسبيه التوفيق والنجاح.

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