شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد مؤسس قطر: ظلم وإهانة أعيشها داخل جدران السجن والان مع التفاصيل
كشفت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، المعتقل في الدوحة، في مقابلة مع «العربية»، أنها تمكنت من التحدث هاتفياً إلى زوجها، أمس الأول الأحد، ونقل لها حالة الاستياء والمعاناة والإهانة والظلم التي يعيشها داخل جدران السجن، لافتة إلى أنه يشعر بألم الفراق والبعد عن أبنائه ظلماً.
وتابعت «ابني الأصغر لا يعرف والده لأنه لم يره قط، وحكم على أبنائي باليتم وأبوهم على قيد الحياة».
وأشارت إلى خوفها الشديد من المعاملة المهينة التي يتعرض لها أطفالها إن اصطحبتهم لرؤية والدهم في السجن.
وأضافت «الفترة التي عشتها في الدوحة تحملت أنا وأبنائي معاناة ومآسي، وكنت وقتها حاملاً ولم يراعوا ذلك، وحاولوا الضغط على الشيخ طلال من خلال إهانة أسرته، وزوجته وأولاده».
وقالت ريان، إن السلطات القطرية خدعت زوجها واستدعته للحصول على إرث والده، ثم اعتقلته،مؤكدة أن المبالغ التي تعتبرها قطر ديوناً موجودة في إرثه يمكن دفعها، لكن الدوحة تتعنت ليظل قابعاً في السجن
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