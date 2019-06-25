شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو واشنطن وطهران لضبط النفس والان مع التفاصيل

دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي كلاً من إيران والولايات المتحدة لضبط النفس وخفض حدة التوتر التي تصاعدت منذ إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في 20 من الشهر الجاري وتعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز.

وجاء في بيان أعقب اجتماع مغلق للمجلس عقد الإثنين بناء على طلب الولايات المتحدة: "تناشد الدول الأعضاء في مجلس الأمن كافة الأطراف وجميع دول المنطقة (الخليج) بممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات وأفعال تساهم في خفض التوتر".

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بالمثل، أدانت الدول الـ15 الأعضاء الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، بمياه الخليج خلال الشهر الجاري، مؤكدين أنها "تمثل سلسلة من التهديدات" سواء بالنسبة للنقل البحري أو الإمدادات بالنفط، وكذلك ضد "السلم والأمن الدوليين".

كذا، شدد مجلس الأمن على أن "الخلافات يجب أن تتم تسويتها بطريقة سلمية وعبر الحوار".

يأتي اجتماع المجلس، الذي لم توجه الدعوة إلى إيران لحضوره رغم طلبها المشاركة، بناء على طلب الولايات المتحدة التي حملت طهران مسئولية الهجمات ضد ناقلات النفط في الخليج والتي وقعت خلال شهري مايو الماضي ويونيو الجاري، وهو الاتهام الذي تنفيه حكومة إيران.