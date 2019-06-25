إصابة 3 جراء قصف حوثي مُكثف على أحياء تعز

أصيب 3 مواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف حوثي مكثف على أحياء تعز، جنوب صنعاء 256كم.

وبينت المصادر، أن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت ، الثلاثاء، قصفا عشوائيا مكثفا استهدف الأحياء السكنية في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن؛ ما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين.

وقالت مصادر، إن مليشيات الحوثي الإيرانية كثفت من استهدافها العشوائي للأحياء السكنية شمال وشرق مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة، وسمع دوي انفجارات عنيفة، موضحة أن قذيفة صاروخية سقطت في أحد المنازل بحي زيد الموشكي شمال شرق المدينة.

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وأسفر القصف عن إصابة 3 مواطنين أحدهم حالته حرجة بعد إصابته بالرأس، فيما بترت قدم مواطن آخر.

وفي حي "وادي القاضي" شمال مدينة تعز، أصيب مدنيان بجروح جراء سقوط قذيفة حوثية على منزلهما، وفقا للمصادر.

وتستهدف مليشيا الحوثي بالقصف المدفعي والدبابات الأحياء السكنية في مدينة تعز من مواقع تمركزها في معسكر القوات الخاصة ومرتفعات السلال وسوفتيل شرق المدينة.

وتتكبد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر فادحة من قبل الجيش اليمني والتحالف العربي خاصة في جبهات الضالع وصعدة بجانب تعز والجوف.